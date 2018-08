Na teniskim terenima Flashing Medowsa u New Yorku danas počinje 138. izdanje US Opena na kojem će Bosna i Hercegovina imati dva predstavnika - Damira Džumhura i Mirzu Bašića.

Damir Džumhur / 24sata.info

Najbolji bh. teniser, 27. igrač na ATP listi, u prvom kolu posljednjeg Grand slam turnira sezone večeras će od 20.00 sati igrati protiv Srbina Dušana Lajovića, 62. igrača svijeta.



Džumhur je postavljen za 24. nosioca u New Yorku, a brani 90 bodova s prošlogodišnjeg turnira kada je došao do trećeg kola.



To će biti prvi međusobni meč Džumhura i Lajovića, a pobjednik će u drugom kolu igrati s boljim iz duela Cameron Norrie (Velika Britanija) - Jordan Thompson (Australija).



Drugi bh. teniser Mirza Bašić (81. ATP) na startu US Opena sutra će igrati protiv devetog igrača svijeta Austrijanca Dominika Thiema.



Bašić i Thiem također se nisu dosad sastajali. Pobjednik tog meča u drugom kolu će igrati protiv boljeg iz duela Denis Istomin (Uzbekistan) - Steve Johnson (SAD).



(FENA)