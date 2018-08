Najbolji srpski teniser Novak Đoković ispisao je historiju u Cincinnatiju, pošto je osvajanjem titule postao vlasnik svih devet Mastersa iz 1000 serije.

Foto: 24sata.infoAP

Đoković je u velikom finalu savladao Rogera Federera u dva seta 6:4, 6:4. Ovo je bio njihov 46 duel i Novak sada vodi sa 24-22.



Đoković je prvi igrač u historiji koji je uspio da dođe do Golden Mastersa, odnosno došao je do uspjeha koji niko nije uspio da ostvari od kada je ATP 1990. godine uspostavio važeći sistem.



Srpski igrač odlično je otvorio meč i već u prvom gemu zaprijetio je na servis Švajcarca. Đoković nije uspio da iskoristi dvije brejk lopte, međutim vidjelo se da je ušao veoma koncentrisan u ovo finale, piše B92.



Novak je lagano dobio svoj prvi gem, a onda su u narednim obojica čuvali servise. Ključni momenat desio se u sedmom gemu kada je nekada najbolji igrač svijeta napravio brejk.



Đoković je izgledao kao neprobojni zid i svojom prepoznatljivom igrom uspio je da oduzme servis gem Švajcarcu. Novak je potom lako potvrdio brejk za 5:3.



Federer nije dopustio srpskom teniseru da mu oduzme ponovo servis i sigurnom igrom smanjio je na 5:4. U gemu kojem je servirao za prvi set Đoković je pokazao neustrašivost i odličnom igrom poveo sa 1-0.



Drugi set srpski teniser nije dobro krenuo, pošto je Švajcarac odmah napravio brejk i poveo sa 2:0. Ipak, Novak je odmah ekspresno uzvratio i smanjio na 2:1. Đoković je potom izjednačio, a onda ponovo sedmom gemu napravio brejk.



Novak je uspješno držao servis i na kraju došao do pobjede nad Federerom i nevjerovatnog uspjeha.



"Hvala svima. Ovo je veoma poseban trenutak za mene. Prvi put stojim ovdje s pobjedničkim peharom. Pet finala sam ovdje izgubio, većinu od ovog čovjeka. Rogere, hvala što si me 'pustio' da te pobijedim jednom ovdje. Žao mi je što nisi igrao možda najbolje danas, ali ti si sjajan teniser, možda jedan od najboljih ikada i imao si odličnu sedmicu. Želim se zahvaliti svima koji su bili uz mene svih ovih dana, ali i svih godina, posebno u posljednje vrijeme kada sam se mučio sa povredom. Hvala svima u Cincinnatiju. Uvijek se osjećam dobrodošlo, radujem se novom povratku u Cinicinnati", rekao je Đoković nakon finala.



Federer nije bio pretjerano neraspoložen zbog poraza.



"Čestitam Novaku na ovom uspjehu i na tome što je ispisao historiju. Ono što si uradio danas i ono što si uradio u svojoj karijeri je zaista nevjerovatno. Želim i zahvaliti se svima u mom timu te svim organizatorima i navijačima koji su imali strpljenja za nas i kišu. U finalu je bilo lijepo vrijeme. Bilo je sjajno vratiti se u Cincinnati, hvala vam na svemu", rekao je Federer.

(24sata.info)