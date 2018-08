Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur poražen je na startu ATP turnira Masters serije 1000 u Cincinnatiju.

Džumhura je u prvom kolu pobijedio 30-godišnji Nijemac Misha Zverev sa 6:3, 6:4.



Već na otvaranju meča Zverev je došao do značajne prednosti od 3:0. Nijemac je u drugom gemu osvojio poen na Džumhurov servis i tu prednost zadržao do kraja prvog seta koji je dobio rezultatom 6:3.



U drugom setu Džumhur je zaigrao bolje te uzvratio na sličan način kao Nijemac na početku meča. Nakon osvojenog poena na svoj servis izborio je brejk i poveo sa 2:0. Ipak, Zverev nije dozvolio bh. teniseru da potvrdi brejk te je osvojio poen na Džumhurov servis i potom poravnao rezultat. U nastavku je došao do potpunog preokreta te i ovaj set riješio u svoju korist i ostvario pobjedu.



U drugom kolu igrat će protiv petog nosioca Grigora Dimitrova iz Bugarske.

(FENA)