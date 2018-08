Španski teniser Rafael Nadal osvojio je Masters u Torontu pobjedom nad grčkim igračem Stefanosom Tsitsipasom, 2-0 u setovima 6:2, 7:6 (4).

Rafa je, posle zakašnjelog otpora, savladao talentovanog mladog Grka koji je sa turnira eliminisao i Novaka Đokovića.



Iskusni Španac se ispostavio kao preveliki zalogaj u ovom trenutku za momka koji je u nedjelju napunio tek 20 godina. Mladost i nestabilnost umiju da idu jedno s drugim pa je to Tsitsipas pokazao od početka finala.



Tsitsipas prvi poklanja brejk loptu Nadalu na 1:1 u prvom setu, nakon što pogađa mrežu, negoduje sebi u bradu.



Spašava se tako što izlazi naprijed i hvata Nadalov lob za "deuce". Kratkog daha je bila njegova radost jer je uslijedila nova greška i novi izlazak na mrežu na brejk lopti.



Prilazna dijagonala je bila loša, Nadal je gađao paralelu pasing šotom i Tsitsipas je volej poslao u aut. Nadal je kaznio tinejdžerovu nestrpljivost i poveo sa 2:1 poslije 15 minuta igre.



Na njemu svojstven način, Španac je "namirisao krv", Tsitsipas je bio sve nervozniji pa je novom greškom poklonio još jedan brejk za 4:1 u korist igrača s Majorke.



Nadal je bez mnogo problema osvojio prvi set, dok je Tsitsipas svoje probleme iz njega prenio i u naredni. Tako je Španac odmah na startu narednog opet uzeo servis Grku i diktirao tempo sa osnovne linije, piše B92.



Kada je Tsitsipas izbacio lopticu u aut poslije paralele Nadala za 1:3, djelovalo je da je Nadal završio posao. Naredni servis gem u kom je Tsitsipas servisima rješavao poene upozorio je da možda nije gotovo, i nije bilo.



Rafa je rutinski čuvao prednost sve do 5:4 i prve brejk lopte Tsitsipasu poklonio duplom servis greškom za 15:40, jednu je spasio, na drugoj je lopticu poslao u mrežu i njegov protivnik je izjednačio na 5:5.



Poslije gema za 6:5, Tsitsipas je imao i set loptu na servisu Španca i samo su sreća i snalažljivost izvukle Rafu.



Loptica je okrznula mrežu poslije udarca Grka, još jednom ju je "liznula" i poslije udarca Nadala i ipak se vratila Tsitsipasu. Otišlo se u taj brejk u kome je Nadal poveo sa 5:3, pa onda i 6:4.



Tsitsipas iz te situacije nije uspio da se izvuče i Nadal je poslije punih pet godina osvojio Masters na tvrdoj podlozi. Prethodni put mu je to pošlo za rukom u Sinsinatiju 2013. godine, a ovo mu je ukupno 80. osvojeni turnir u karijeri.



Samo trojica igrača su pored njega uspjela da osvoje toliko trofeja, Lendl, Federer i Konors. Toronto je Nadalu i 33. Masters u prebogatoj karijeri.







