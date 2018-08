Prvi teniser svijeta Rafale Nadal savladao je nakon preokreta Hrvata Marina Čilića u meču četvrtfinala ATP turnira u Torontu, a konačni rezultat glasio je 2:1 za Španca (2:6, 6:4, 6:4).

Čilić je puno bolje otvorio meč, pa tako već u trećem gemu prvog seta pravi prvi break, da bi ubrzo nakon toga napravio i drugi, stigao u vodstvo od 5:1 i mirnom igrom na svoj servis dolazi do osvojenog prvog seta.



Za razliku od prvog, Nadal je u drugom setu igrao puno bolje i u četvrtom gemu pravi svoj prvi break na meču, stiže u prednost od 4:1, ali se Čilić u devetom gemu vraća i trećim napravljenim breakom vraća se u meč. Ipak, kada je trebao potvrditi povratak u drugi set, Nadal je iskoristio prvu set loptu i meč je odlučen tek nakon trećeg seta.



Oba tenisera u odlučujućem setu bila su i više nego sigurna na svoj servis, tek je Nadal imao jednu break loptu u četvrtom gemu, no nije uspio, a ključni je bio deseti gem kada Nadal pri vodstvu od 5:4 koristi treću meč loptu i stiže do plasmana u polufinale, prenosi Klix.



Prvi teniser svijeta u polufinalu će igrati protiv Kačanova koji je sa 2:0 savladao Hassea.







