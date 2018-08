Bajka je trajala samo nekoliko sati, od onog trenutka kada je Mirza Bašić saznao da će igrati protiv Novaka Đokovića na baš velikom turniru kakav je Masters u Torontu. Na kraju, očekivano, Đoković je bio bolji rezultatom 2:0, po setovima 6:3 i 7:6.

Kao ‘laki luzer’, Bašić je upao u žrijeb Toronta nakon što je Hyeon Chung otkazao nastup, a to je bilo prije samo nekoliko sati. To je značilo da će Bašić na megdan Đokoviću, najvećem rivalu u dosadašnjoj karijeri.



Ipak, Nole je danas bio prejak, iako je bh. teniser odigrao časno, borio se i položio oružje a da se ničega ne stidi.







U prvom setu prvi i jedini brejk vidjeli smo u šestom gemu, kada Đoković koristi drugu brejk loptu i odvodi set u svoju korist.



Slična situacija desila se i u drugom dijelu igre. Do rezultata 3:3 Mirza se časno borio, nije bilo prevelike razlike između 84. igrača svijeta i čovjeka koji je osvojio 13 Grand Slam titula.



Ipak, ‘famozni’ sedmi gem pripao je srbijanskom teniseru, no sada sa jednom bitnom razlikom. Sarajelija je vratio brejk i uslijedila je neizvjesna završnica seta. I drugi put vidjeli smo isto, Đoković je servirao za meč pri 6:5 rezultatu, ali Bašić ponovo pravi brejk i odvodi set u 13. gem. Tu se bolje snašao Nole i plasirao se u drugo kolo Mastersa.







