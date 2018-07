Bivša kineska teniserka Li Na povukla se 2014. godine, ali je u svojoj zemlji još uvijek veoma popularna i zahvaljujući tome zarađuje ogromne sume novca.

Arhiv / 24sata.info

Od marketinga, odnosno nadoknade za korištenje imena i lika, ova 36-godišnjakinja godišnje inkasira između 15 i 20 miliona dolara, a poređenja radi za 15 godina bavljenja tenisom zaradila je ukupno 16.709.074 dolara.



Njeni sponzori su najveći svjetski proizvođači sportske opreme, satova, automobila, životnih osiguranja, a planira i samostalne projekte od kojih se izdvaja teniska akademija, koja će da nosi nazv “Li Na Lend”, poslije čega će njena zarada sigurno da se poveća.



Zanimljivo je da su po zaradama u svijetu tenisa (kada se sve sabere) ispred nje samo četiri muškarca, a to su Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Kei Nišikori, piše Srpskainfo.



Li Na je tokom karijere osvojila dva gren slem turnira i to Rolan Garos 2011. i Australijan open 2014. godine, kada se povukla i kada je imala svoj najbolji plasman u karijeri, a to je drugo mjesto na WTA listi.

(24sata.info)