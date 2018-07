U subotu je u Newportu održana i tradicionalna svečanost promocije novih članova Međunarodne teniske Kuće slavnih, a ove godine novim su članovima postali 53-godišnja Čehinja Helena Sukova i 49-godišnji Nijemac Michael Stich.

Foto: Twitter

Sukova je u karijeri osvojila deset pojedinačnih i 69 naslova u paru na WTA turnirima. Bila je dvostruka finalistica Australian Opena i US Opena u pojedinačnoj konkurenciji, a u paru je trijumfirala na sva četiri Grand Slam turnira: četiri puta u Wimbledonu, po dvaput u Melbourneu i New Yorku te jednom u Parizu. Za potpunu Grand Slam kolekciju u mješovitim parovima nedostaje joj samo naslov iz Australije. Četiri puta je osvajala Fed Cup s tadašnjom reprezentacijom Čehoslovačke, a osvojila je i dva srebrna olimpijska odličja u parovima, 1988. u Seulu i 1996. u Atlanti, oba s pokojnom Janom Novotnom. U paru sa Slovakom Miloslavom Mečirom 1989. godine za Čehoslovačku je osvojila premijerno izdanje Hopman Cupa, natjecanja mješovitih reprezentacija.



"Meni je bilo najvažnija pojedinačna konkurencija. No, parovi su za mene bili idealni, jer nisam voljela trenirati", otkrila je Sukova tajnu svojih teniskih uspjeha koji su je doveli među velikane, do Kuće slavnih u Newportu.



Najveći trijumf Michaela Sticha bio je naslov wimbledonskog pobjednika 1991. godine, koji je osvojio pobjedom nad Borisom Beckerom, a bio je i finalist US Opena (1994.) te Roland Garrosa (1996.). U Wimbledonu je 1992. godine osvojio i naslov u paru, neposredno prije nego što će s Borisom Beckerom osvojiti olimpijsko zlato u parovima na Olimpijskim igrama u Barceloni, prenosi Hina.



"Uvijek se govorilo kako se ne slažemo. Naravno, kao veliki suparnici, nismo se mogli baš družiti. No, obojica smo profitirali jedan od drugoga, jer smo željeli biti bolji od ostalih. Svima smo tada dokazali da možemo zajedno slijediti svoj cilj", otkrio je Michael Stich koji se za tenisku karijeru odlučio tek kao 18-godišnjak, a do tada je paralelno igrao i nogomet.



"Odlučio sam se za tenis, jer nisam želio podnositi pogreške još desetorice na terenu. Ovako sam samo ja mogao pogriješiti", izjavio je Stich nakon inauguracije u tenisku Kuću slavnih.



Stich je došao do drugog mjesta na ATP ljestvici 1993. godine, kad je bio pobjednikom završnog Mastersa osmorice najboljih tenisača u toj sezoni. Iste je godine s Njemačkom osvojio i Davis Cup pod izborničkim vodstvom Nikole Pilića. Karijeru je završio sa 18 pojedinačnih naslova i 10 u konkurenciji parova.





(FENA)