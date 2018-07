Srbijanski teniser Novak Đoković u fenomenalnom polufinalu Wimbledona slavio je protiv Rafaela Nadala rezultatom 3:2 (6:4, 3:6, 7:6, 3:6 i 10:8).

Novak Đoković / 24sata.info

Nole i Rafa su dugo čekali na svoj polufinalni duel. Nakon što su Kevin Anderson i John Isner odigrali najduže polufinale u historiji Wimbledona, i treći po dužini teniski meč ikada, Imali su nešto manje od tri sata da završe meč sinoć.



No, on je prekinut u 11 sati sinoć po lokalnom vremenu u Londonu, pri vodstvu Đokovića rezultatom 2:1 (6:4, 3:6 i 7:6). Kvalitet tenisa sinoć je bio fantastičan, a danas su u sličnom ritmu nastavili veliki rivali.



Đoković je imao nekoliko prilika za brejk u prvom gemu nastavka, ali je Nadal uspio povesti rezultatom 3:0. Ipak, Đoković se vraća na 3:3, no onda su ponovo uslijedila tri gema Nadala koji odvodi meč u peti set.



Očekivano, velika borba je vođena u odlučujućem dijelu igre. Oba tenisera su odličnim servama otvorili set. Drame nije bilo do rezultata 4:4, a onda je Nadal imao dvije brejk lopte koje je Đoković spasio odličnim servisima. Kako smo prošli granicu taj-brejka koji se ne igra u odlučujućem setu, tako su i serviseri imali više problema, ali su se i izvlačili dobrim početnim udarcem u ključnim trenucima.



Prvu meč loptu Nole je imao pri rezultatu 8:7, a onda je Rafa odlično odigrao i spasio svoj servis gem i sačuvao život. Ipak, ključni brejk dogodio se pri rezultatu 9:8 kada Đoković dolazi do tri vezane meč lopte nakon kojih je došao do finala Wimbledona.





(SCsport)