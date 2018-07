Najbolji srpski teniser Novak Ðoković i španski rival Rafael Nadal izjavili su da očekuju veliku borbu u polufinalu Wimbledona.

Novak Đoković / 24sata.info

"Osjećam se odlično, sve sam bolji i osećam da sam u pravom trenutku. Već sam igrao u polufinalu na Wimbledonu, nadam se da ću i protiv Nadala nastaviti u istom ritmu", rekao je Ðoković, a prenose britanski mediji.



Ðokovićev veliki rival Nadal imao je samo riječi hvale za srpskog asa.



"Uvijek je veliki izazov igrati protiv Novaka. On je jedan od najkompletnijih igrača ikada. Ne možeš da pobediš njega ako ne igraš dobro i to je moj cilj", naveo je Španac.



Polufinale Wimbledona Ðoković - Nadal igra se sutra kao drugi na programu, poslije 16 sati, odmah poslije meča Isnera (SAD) i Andersona (Južna Afrika).



Biće to njihov ukupno 52. međusobni meč, a Ðoković vodi 26:25.





(24sata.info)