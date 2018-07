Damir Džumhur kao da je pretplaćen da igra dramatične maratonske mečeve. I današnji susret drugog kola Wimbledona protiv Ernestsa Gulbisa igrao se u pet setova, a na kraju je slavio Latvijac rezultatom 3:2, po setovima 2:6, 6:4, 6:3, 1:6 i 6:3.

Damir Džumhur / 24sata.info

Najbolji bosanskohercegovački teniser odlično je otvorio meč. Već u prvom setu Damir je pokazao ko je favorit u ovom meču. Latvijcu je uzeo brejk u prvom i sedmom gemu, dok je na svoj servis bh. teniser bio dosta siguran i prvi set Džumhur je riješio u svoju korist rezultatom 6:2.



Kada se očekivalo da će Džumhur bez većih problema savladati Gulbisa, s obzirom da je poveo sa 3:0 u gemovima u drugom setu, uslijedio je neshvatljiv pad našeg tenisera. Gulbis se potpuno vratio u meč i uspio slaviti u drugom setu rezultatom 6:4.



I treći set pripao je Latvijcu, koji je u četvrtom gemu oduzeo Damiru servis i uspio je preokrenuti rezultat na 2:1 u setovima. Očekivao se potpuni pad koncetracije Damira, ali je na našu sreću Džumhur opet sjajno zaigrao i uspio se vratiti u meč i slaviti u četvrtom setu rezultatom 6:1.



Gulbis je na samom otvaranju posljednjeg seta napravio brejk i čini se da je to presudilo u ovom dijelu igre jer je do kraja seta čuvao svoj servis i slavio sa 6:3.



On će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz meča Taylor Fritz-Alexander Zverev.





(SCsport)