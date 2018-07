Marin Čilić ispao je u drugom kolu Wimbledona od Argentinca Guida Pelle s 3:2 u setovima. Bilo je 6:3. 6:1, 4:6, 6:7 i 5:7 za Argentinca.

Foto: 24sata.info

Meč je jučer prekinut je zbog kiše pri rezultatu 6:3, 6:1, 3:4 u korist Čilića i nastavljen je danas. Marin je imao 2:0, imao je sve u svojim rukama, a onda je uslijedio potop.



Čiliću je ovo najranije ispadanje u All England Clubu od 2013. godine, kada je također poražen u 2. kolu, te četvrti poraz u karijeri nakon što je vodio 2-0 u setovima.



Dvoboj Čilića i Pelle je u srijedu prekinut pri vodstvu hrvatskog tenisera 6-3, 6-1, 3-4 i ništa nije upućivalo na ovakav preokret. Ljevoruki Argentinac je u nastavak krenuo s 'breakom' prednosti u trećem setu i s dva servis-gema bez izgubljenog poena tu prednost pretvorio u osvajanje seta.



Ali, već u četvrtom setu Čilić je ponovno došao do prednosti 'breakom' za 3-1. Ipak, već u sljedećem gemu Marin je svojim pogreškama dopustio povratak 82. teniseru svijeta koji je nanizao tri gema za vodstvo 4-3 s 'breakom' prednosti. Čilić je uspio oduzeti servis Pelli i izjednačiti na 4-4, ali je u 'tie-breaku' ponovno Argentinac bio bolji i izborio peti set.



Kod 2-2 u setu odluke Čilić je propustio tri prilike za 'break', pokazalo se, posljednje u meču. Naime, Pella je kod vodstva 5-4 došao do 15-40, ali je Čilić obje meč-lopte spasio odličnim servisima. Kod vodstva 6-5 je 28-godišnji Argentinac opet došao do meč-lopte, ali nije vratio Čilićev drugi servis. Ali, kad je u istom gemu izborio i četvrtu priliku, nakon Čilićevog promašaja Pella je došao do najveće pobjede u karijeri te prvi put izborio mjesto u 3. kolu Grand Slam turnira. Do ove godine Pella je u prethodna dva nastupa u glavnom ždrijebu Wimbledona gubio u prvom kolu, prenosi Index.hr.



Pella će u 3. kolu igrati protiv Amerikanca Mackenzieja McDonalda, 103. tenisera svijeta, koji također nikada prije nije bio u 3. kolu Grand Slam turnira.





(24sata.info)