Svako putovanje je dugo i svaki put je težak, ali stigao sam do grend slemova, do velikih turnira, i uvijek sam išao korak po korak, rekao je najbolji bh. teniser Damir Džumhur za sajt grend slem turnira Wimbledona, govoreći o putu ka vrhu svjetskog tenisa.

Arhiv / 24sata.info

Dvadesetšestogodišnji Sarajlija je počeo da igra tenis sa pet godina. Velika podrška bio mu je otac Nerfid, teniski trener, a išao je korak po korak. U profesionalni tenis je ušao 2011. godine i od tada je osvojio tri titule. Prošle godine je slavio u Moskvi i Sankt Peterburgu, a nedavno je trijumfovao u Antaliji i sa titulom, ali i 23. mjestom na ATP ranglisti došao na Wimbledon.



"Svake godine moj rang je bio bolji. Svake godine je i igra bila bolja i osjetio sam da mogu da igram na velikim turnirima i da pravim velike rezultate", rekao je bh. teniser i dodao da u BiH sada svi prate tenis, da gledaju njegove mečeve i da prate nastupe Dejvis kup tima.



Navijači će i dalje navijati za Džumhura, koji će drugo kolo Vimbldona igrati s Ernestsom Gulbisom. On i Letonac, koji zauzima 138. mjesto na ATP ranglisti, do sada nisu igrali. Za razliku od singla, Džumhur se nije radovao u dublu. On i Srbin Ilija Bozoljac izgubili su od Britanaca Nila i Kena Skupskog sa 3:6, 4:6, 4:6.





(24sata.info / NN)