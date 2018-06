Damir Džumhur izborio je svoje četvrto ATP finale u petak, na turniru u Antaliji.

Damir Džumhur / 24sata.info

Drugi nosilac iz Bosne i Hercegovine spasio je dvije set lopte u drugom setu i pobijedio Čeha Jirija Veselyja sa 6:3, 7:6 (1), za 80 minuta igre. To mu je bila četvrta uzastopna pobjeda nad Čehom, računajući mečeve na ATP World Touru i ATP Challenger Touru.



Džumhur će se u finalu sastati s prvim nosiocem Francuzom Adrianom Mannarinom, koji je pobijedio sunarodnjaka Gaela Monfilsa sa 4:6, 7:6 (4), 6:4 i izborio svoje peto ATP finale. To će biti njihov drugi meč, a u prvom, odigranom 2014. u Winston-Salemu slavio je 29-godišnji Francuz, koji zauzima 24. poziciju na ATP listi.



- Ovo je prvi put da igram dva turnira na travi uoči Wimbledona - izjavio je Džumhur.



- Osjećao sam da mogu igrati dobro na travi, ali mi je trebalo mečeva. Došao sam ovdje s određenom dozom samopouzdanja i vjerujem da igrao dosta dobro na ovoj podlozi. Igrao sam sve bolje od drugog kola - dodao je.



Dvadeset šestogodišnji Džumhur uspio je spasiti dvije set lopte pri rezultatu 4:5 u drugom setu, prije nego što je osvojio prva četiri poena u tie-breaku, prenosi zvanični internet sajt ATP Toura.



Džumhur, koji je trenutno za dvije pozicije lošiji od svog najboljeg plasmana na ATP listi, osvojio je dvije titule u 2017. u St. Petersburgu i Moskvi, dok je jednom poražen u finalu Winston-Salema.



Njegov naredni protivnik prošle godine je igrao finale u Antaliji kada je poražen od Yuichija Sugite. Do sada nema nijednu osvojenu titulu, a igrao je četiri finala.





(FENA)