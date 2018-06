Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur se plasirao u finale ATP 250 turnira u turskoj Antalyji pobjedom nad Čehom Jirijem Veselym.

arhiv / 24sata.info

Čeh je bolje otvorio duel, 1. je stigao do breaka, ali nakon toga je Damir prepustio Veselom samo 1 gem do kraja seta.



U 2. setu su teniseri na startu razmijenili po break, set je otišao u tiebreak kojeg lagano osvaja Džumhur i dolazi do novog ATP finala.



Sjajna sedmica za najboljeg bh. tenisera i odlična uvertira pred Wimbledon.



Damir će u finalu za svoj treći ATP trofej igrati protiv boljeg iz duela Mannarino - Monfils.



Na live rankingu Džumhur trenutno zauzima 26. poziciju.

(24sata.info)