Bosanskohercegovački teniser porazom je otvorio sezonu na travi, pošto je od njega danas bio bolji Grigor Dimitrov rezultatom 2:1 u setovima (6:3, 6:7, 6:3).

Damir Džumhur

Džumhur je za prvi turnir na travnatoj sezoni odabrao ATP Queens, kultni turnir sa bogatom tradicijom u Londonu. Ipak, učešće je završio u prvom kolu nakon što je od njega bio bolji peti igrač svijeta, Grigor Dimitrov.



U prvom setu nije bilo brejkova do četvrtog gema, kada je Dimitrov oduzeo servis bh. teniseru i lagano ga sačuvao do kraja, za vodstvo rezultatom 6:3.



Drugi set ponudio je dosta više borbe. Otvoren jie maratonskim gemom koji je bio duži nego svi ostali, ali je pripao Džumhuru. Dimitrov u trećem gemu pravi brejk, ali se bh. teniser vratio i set je otišao u neizvjesnu završnicu. Damir je stigao do tiebreaka u kojem je odigrao odlično i sa 7:4 uspio je da poravna rezultat na 1:1 u setovima.



Treći set je bio prilično izjednačen i oba tenisera su držala svoj servis. Ipak, Bugarin je u sedmom gemu ponovo napravio break, te je sigurnim servisom na kraju došao do pobjede sa 6:3 u trećem setu.



