Švicarski teniser Roger Federer savladao je Kanađanina Miloša Raonića u finalu ATP turnira u Stuttgartu rezultatom 2:0 čime je došao do 98. ATP titule u karijeri.

Foto: 24sata.info

Prvi servis na meču imao je Raonić koji je sa samo jednim izgubljenim poenom stigao do vodstva od 1:0, ali je Federer u drugom gemu, doduše uz puno više problema, stigao do poravnanja, prenosi Klix.ba.



Ključni gem u prvom setu bio je treći kada Federer koristi prvu break loptu, stiže do vodstvo od 2:1, a onda u četvrtom gemu spavaša dvije break lopte i stiže do vodstva od 3:1. Do kraja prvog seta, Federer je bio i više nego siguran u igri na svoje servis i rezultatom 6:4 dolazi do vodstva od 1:0 u setovima.



Za razliku od prvog, u drugom setu su oba igrača igrala izuzetno sigurno na svoj servis i nije viđena nijedna break prilika u 12 gemova, pa je pobjednik odlučen tek nakon tie-breaka. Tu je opet bolji bio Federer koji rezultatom 7:3 osvaja drugi set, dolazi do pobjede i 98. ATP naslova u svojoj karijeri.



Federer će u ponedjedljak s novom ATP listom biti prvi teniser svijeta, a to će mu biti početak 310. nedjelje u kojoj će biti najbolji na svijetu.







