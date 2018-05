Španac Rafael Nadal pobjednik je ATP turnira Masters serije u Rimu.

Foto: 24sata.info

Prvi nosilac Nadal u finalu je savladao drugog nosioca Nijemca Alexandera Zvereva sa 6:1, 1:6, 6:3 i došao do osmog naslova u Rimu.



Španac je do titule došao nakon preokreta u trećem setu i 50-minutnog prekida zbog kiše.



Prvi set je u potpunosti pripao španskom teniseru koji je nakon brejka Zvereva na startu i vodstva od 1:0 osvojio šest uzastopnih gemova.



Zverev je uzvratio istom mjestom u drugom setu u kojem dolazi do pet uzastopnih gemova, a nakon jednog osvojenog Nadalovog gema i do izjednačenja u setovima.



Dobru igru mladi Nijemac nastavio je i u trećem setu u kojem ponovo na startu dolazi do brejka i vodstva od 3:1.



Pri tom rezultatu prekinut je meč zbog kiše, a 50-minutna pauza više je odgovarala Špancu koji uspijeva napraviti preokret i sa pet vezanih gemova doći do trijumfa.



Ovom pobjedom Nadal se vratio na prvo mjesto ATP liste i sa te pozicije dočekat će drugi Grand slam sezone, Roland Garros.

(FENA)