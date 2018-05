Rafael Nadal, najbolji teniser svijeta, izjavio je poslije trijumfa nad Gaelom Monfilsom da ne sumnja u Novaka Đokovića i da će se vratiti na najveći nivo.

Rafael Nadal / 24sata.info

"Ne sumnjam u njegov (Novakov) povratak na najveći mogući nivo", rekao je Nadal nakon pobjede u drugom kolu Madrida.



Srpski teniser poražen je ponovo na početku turnira, pošto je ovoga puta od njega bio bolji Britanac Kyle Edmund.



"Ono što je Novak uradio za ovaj sport je nevjerovatno. Nastaviće da radi mnogo sjajnih stvari u budućnosti. Nemam sumnju u to", kaže Nadal.



"Kralj šljake" ističe da mnogo sitnih detalja utiče na konačan ishod meča.



"Pogledajte, mislim da je na 4:3 Novak mislio da je lopta u autu, ali je ona bila u terenu. Kada nemate momentum, nalazite se u negativnom smjeru i onda se dešavaju takve stvari. Mislim da će ići korak po korak ka oporavku i da će onda biti u kategoriji koju zaslužuju", ističe Španac, a potom i dodaje:



"Stvari su teške... Ništa nije lako u našem sportu i zaista vjerujem da on (Novak) to zna, i ja znam to i gotovo svako zna koliko je teško konstantno biti u vrhu tenisa".





(24sata.info)