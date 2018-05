Najbolji srpski teniser Novak Đoković istakao je da ne razmišlja o odustajanju poslije serije poraza od starta sezone.

Đoković je na Mastersu u Madridu stao u drugom kolu, pošto je od njega bio bolji Britanac Kyle Edmund sa 6:3, 2:6, 6:3.



Novak je istakao da ga žar za tenisom nije napustila.



"Niko me ne tjera da igram ovaj sport. Činim to jer mi se dopada i jer želim. Dokle god budem imao ljubav za ovaj sport, nastaviću da igram", rekao je Đoković.



On je potom prokomentarisao i protivnika, koji će u sljedećoj rundi igrati sa Davidom Gofinom.



"Napredovao je – njegov forhend je očigledno veliko oružje, ali je mnogo napredovao na bekhendu. Odigrao sam dva teška meča, a Kyle je bio bolji igrač u važnim trenucima", dodao je Novak.





