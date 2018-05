Britanski teniser Kyle Edmund savladao je Srbijanca Novaka Đokovića u 2. kolu ATP turnira u Madridu rezultatom 2:1 u setovima (6:3, 2:6, 6:3).

Novak Đoković / 24sata.info

Sam početka meča donio je dva napravljena breaka na obje strane, a bolji ritam u prvom setu uhvatio je Edmund koji je u petom i devetom gemu napravio još dva breaka i rezultatom 6:3 stigao je do vodstva od 1:0 u setovima.



Đoković je u drugom setu ekspresno uzvratio, a već u prvom gemu drugog seta napravio je break te je stigao u vodstvo od 2:0. Đoković je drugi seti igrao u odličnom ritmu, a nagrada za to stigla je u sedmom gemu kada je napravio drugi break i rezultatom 6:2 poravnao je rezultat u setovima na 1:1.



Ipak, u ključnom trećem setu opet je bolji bio Britanac, a odlučujući trenutak bio je osmi gem u kojem je Edmund napravio prvi break u trećem setu, stigao je do vodstva od 5:3, a onda sigurnim servisom stiže do ukupnih 2:1 u setovima, odnosno prolaska u osminu finala.



Edmund će u osmini finala igrati protiv Belgijanca Davida Goffina (ATP: 10.).







(Klix.ba)