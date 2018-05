Najbolje rangirani bosanskohercegovački teniser, Damir Džumhur, poražen je u duelu osmine finala ATP 250 turnira u Istanbulu. Bolji od bh. tenisera bio je Thomas Fabbiano rezultatom 2:1, po setovima 6:2, 0:6 i 6:2.

Foto: AFP

Prvi set je očajno odigrao bh. teniser. Osvojio je prvi servis gem, a onda je Italijan vezao pet uzastopnih gemova i došao do velikog vodstva od 5:1. Nakon toga Džumhur smanjuje na 5:2, ali je onda Fabbiano iskoristio treću set-loptu i priveo prvi dio igre kraju u svoju korist.



Drugi dio igre donio je nevjerovatan preokret u igri. Na terenu je postojao samo jedan teniser, a to je bio Džumhur koji je rezultatom 6:0 pomeo sa terena svog protivnika za samo 33 minute igre.



Kada se očekivala bolja igra bh. tenisera, on je ponovo doživio pad i Italijan je rezultatom 6:2 ovjerio plasman u četvrtfinale.



Za Damira je ovo četvrti poraz u nizu, a kada su u pitanju međusobni dueli Džumhura i Fabbiana, ovo je bio već osmi duel, a bh. teniser je znatno uspješniji sa šest pobjeda.



(SCsport)