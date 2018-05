Mirza Bašić je na ATP Turniru u Minhenu poražen je od Martina Kližana sa 2:1(4:6;6:3;7:5) u setovima.

Mirza Bašić / 24sata.info

Mirza Bašić i Martin Kližan su bili odlični u prvom setu, ali više koncentracije je imao bh. teniser i slavio pobjedu sa 6:4 u gemovima.



Drugi set je do sredine bio podjednak, međutim Kližan je osvojio brejk i poveo sa 4:2 u gemovima, da bi na kraju slavio sa 6:3 i uveo nas u treći, odnosno odlučujući set.



U odlučujućem setu Bašić je krenuo furiozno i poveo sa 3:0 u setovima da bi Kližan sustigao prednost i preokrenuo na 4:3 u gemovima, da bi na kraju ipak stigao do pobjede od 7:5 u gemovima, odnosno do pobjede u meču od 2:1 u setovima.



Vrijedi istaći da je Kližan u Davis Cupu savladao Mirzu Bašića sa 2:0 (7:6, 6:1) u setovima, pa se bh. teniser ipak nije uspio revanširati ovom Slovaku.



Martin Kližan – Mirza Bašić 2:1 (4:6;6:3;7:5)



(SCsport)