Kako je poznato, Novak je već dugo vremena na veoma specifičnom režimu ishrane koji podrazumijeva uglavnom konzumaciju biljaka, ali potpuno isključuje unošenje mesa u organizam.

arhiv / 24sata.info

Novak Đoković obolio je od poremećaja ishrane koji prijeti da mu uništi život, tvrdi priznati švajcarski nutricionista Jürg Hösli!



Dijagnoza koju je Švajcarac postavio najboljem srpskom teniseru jeste bolest zvana ortoreksija, piše Kurir.



Kako je poznato, Novak je već dugo vremena na veoma specifičnom režimu ishrane koji podrazumijeva uglavnom konzumaciju biljaka, ali potpuno isključuje unošenje mesa u organizam.



- Novak Đoković, koliko sam mu se samo divio na terenu, njegovom stilu i načinu kretanja... A onda sam čuo za njegov plan da potpuno promijeni način ishrane i zapitao se koliko li će izdržati. I evo, sada vidimo posljedice njegovog poremećaja u ishrani. Ova vrsta poremećaja nisu samo anoreksija ili bulimija, postoji i bolest zvana ortoreksija koja naizgled djeluje kao zdrava ishrana. I upravo zato Novak i nije svjestan posljedica koje po njega ima to što je već duže vrijeme na ovoj dijeti - iznio je svoje mišljenje Hösli i dodao:



- Đoković praktikuje dijetu kojom izbjegava šećer u potpunosti, ali koliko god djelovalo dobro, to je dugoročno izuzetno štetno po organizam. Vremenom sportista počinje da osjeća sve veći zamor, razvijaju se upale, alergije, intolerancija. Sve je podložniji stresu, spava sve manje i manje, da bi na kraju jedino uz pomoć lijekova uspio da utone u san. Osoba je sve iscrpljenija psihički i neophodni su psihosomatski lijekovi. Gubi vezu s prijateljima i porodicom, osjeća se izolovano i javljaju se suicidne misli - tvrdi Hösli, koji se ograđuje od toga da li Đoković proživljava baš sve pomenute simptome bolesti.



Kako tvrdi Jürg Hösli oporavak je moguć ukoliko bi se Novak polako vratio normalnoj ishrani.



- Neophodno je da počne ponovo unos ugljenih hidrata i šećera, ali postepeno kako bi se organizam navikao. Uz prilagođene treninge, Novak bi se nakon tri do šest nedjelja polako vratio u normalu - zaključuje ovaj stručnjak.



Ko je Jürg Hösli?



Jürg Hösli je švajcarski doktor koji poseduje Institut za nutricionističke dijagnoze u Švajcarskoj. Tokom karijere sarađivao je sa mnogim uspješnim sportistima, olimpijskim i svjetskim šampionima, a između ostalog radio je kao ljekar za ishranu pri Njemačkoj biciklističkoj federaciji i Odbojkaškom savezu Švajcarske.

(24sata.info)