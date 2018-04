Najbolji srpski teniser Novak Đoković bio je razočaran nastupom na turniru iz serije 500 u Barceloni.

Novak Đoković / 24sata.info

Đoković se vratio u prestonicu Katalonije poslije 12 godina i ponovo odigrao samo jedan meč, pošto je od njega bio bolji Martin Kližan sa 6:2, 1:6, 6:3.



- Žao mi je što nisam ispunio očekivanja – ni navijača, ni svoja lično. Nisam bio na potrebnom nivou, a priznajem da je teško nositi se s ovakvim mečevima i porazima. Nastaviću da pokušavam i vidjeću gdje će me to dovesti" - rekao je Đoković.



On je istakao da je takmičarski tenis nešto potpuno drugačije u odnosu na treninge.



- Možeš da radiš dobro i jako na treninzima, ali mečevi su nešto drugo - kaže Novak, i dodaje, da je najveći problem nedostatak samopouzdanja.



- Promijenio sam detalje u igri, ali ti detalji utiču na igru. Moram da budem strpljiv i da nastavim da radim. To je jedini put - zaključio je Đoković.





(24sata.info)