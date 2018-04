Najbolji teniseri Bosne i Hercegovine ove sedmice su ostvarili najveći uspjeh bh. tenisa, nakon što su pobjedom protiv selekcije Slovačke izborili plasman u play-off za ulazak u Svjetsku grupu Davis Cupa.

Foto: FENA

Za plasman u tenisku elitu, Davis Cup reprezentacija BiH, za koju nastupaju Damir Džumhur, Mirza Bašić, Aldin Šetkić i Nerman Fatić, u gostima će igrati će protiv snažnog protivnika, reprezentacije Japana.



Japance predvodi poznati teniser Kei Nishikori, 39. igrač svijeta, a tu su još Yuichi Sugita (43. ATP) i Taro Daniel (111. ATP).



Direktor Teniskog saveza BiH Senad Hadžimešić u razgovoru za Fenu ističe da rezultat Davis Cup reprezentacije BiH proizilazi iz odličnog dugogodišnjeg rada s mladih igračima, ali i zahvaljujući očiglednom talentu koji ova generacija bh. tenisera posjeduje.



- Davis Cup reprezentacija BiH je mlada reprezentacija i sigurno je da smo jedna od najtalentovanijih selekcija u regiji, a vjerovatno i na svijetu. Davis Cup reprezentacija BiH nije počela s ovom generacijom, mi smo članovi međunarodne teniske federacija od 1996. godine i tada smo pravili pionirske korake. Imali smo dobrih juniora na evropskoj i svjetskoj sceni, neki su ušli u profesionalne vode, a dobar rad s mladim talentima doveo je do ovakvih rezultata - rekao je Hadžimešić.



Naglašava da je Teniski savez BiH nakon pobjede protiv Slovaka dobio mnoge čestitke iz tabora brojnih evropskih saveza.



- Ipak je ovakav uspjeh iznenađenje, s obzirom na to da mi imamo mali broj ATP rangiranih tenisera, tačnije njih šest. Naredne godine promjenom pravila imat ćemo četiri takva igrača, tako da mogu reći da je plasman u play off protiv Japana stvarno veliki uspjeh za nas. Naša četiri reprezentativca su zajedno niz godina i svojom energijom pokazuju da se mogu napraviti veliki sportski razultati ako imaju mogućnost da neometano rade - naglašava.



Podsjetio je da je prošle godine nakon poraza od Holandije u istoj fazi takmičenja na adresu Teniskog saveza upućeno dosta opravdanih kritika po pitanju selektora reprezentacije, ali da Savez želi ovim igračima pronaći najbolje moguće rješenje za tu poziciju. Iako poziciju kapetana igrača trenutno uspješno obavlja Tomislav Brkić, Hadžimešić najavljuje dovođenje velikog imena na klupu selekcije BiH.



- Treba nam kapitalno rješenje za poziciju selektora koje našim teniserima može pomoći da pređu i narednu prepreku u Davis Cupu. Nakon poraza protiv Holandije smo počeli raditi na tome i obavili nekoliko razgovora, ali nismo postigli dogovor. U naredna četiri mjeseca ćemo morati užurbano raditi po tom pitanju, pregovarat ćemo sigurno s velikim imenima, a sve u skladu s našim budžetom - objašnjava direktor reprezentacije.



Hadžimešić vjeruje da BiH može parirati Japanu u ovom sastavu, ako naše igrače zaobiđu povrede i ako se na vrijeme oporave od naporne sezone.



- Postavlja se pitanje kako će naši igrači u narednih nekoliko mjeseci igrati. Pred njima je naporna sezona s mnogo turnira zaključujući s US openom. Najbitnije je da ostanu zdravi, a da se nakon toga oporave na najbolji način. Gledajući pobjede koje su ostvarili u karijerama igrajući za Davis Cup reprezentaciju BiH i kada se sjetimo nekih protivnika, vjerujem da ćemo protiv Japana igrati otvoreno i pružiti kvalitetne partije - podvukao je Hadžimešić.



Ističe da će Teniski savez BiH uraditi analize mečeva Japana protiv Italije i prijašnjih mečeva, a 30. aprila će se znati u kojem gradu i na kojoj podlozi će mečevi biti odigrani, nakog čega će započeti detaljnije pripreme reprezentacije BiH za taj duel.



- Od osnutka Teniskog saveza BiH niko nije mogao potpisati da će jednog dana reprezentacija BiH doći na prag Svjetske grupe, odnosno plasmana među 16 najboljih reprezentacija svijeta. To je još fascinantnije ako znamo da dolazimo iz države gdje je teniska infrastruktura na veoma lošem nivou i da se teniski tereni pretvaraju u fudbalske, teniski klubovi su pod zakupima, a indoors dvorana ima malo – rekao je direktor Teniskog saveza BiH.



Podsjetio je da su sportski počeci naših tenisera bili izuzetno teški.



- Ovi momci su dugo trenirali u Zetri u kojoj nema grijanja, a iz takvih uslova su dospjeli u konkurenciji najboljih 100 tenisera svijeta i pobjeđuju vrhunske reprezentacije. Red je da to neko prepozna, ako je u interesu da se uspjesi i dobar rad nastave – objasnio je.



Osvrnuo se i na žensku Fed Cup reprezentaciju BiH, koja ne bilježi tako dobre rezultate kao Davis Cup reprezentacija i trenutno nastupa u drugoj grupi Euro-afričke zone.



- Fed Cup reprezentacija 16 aprila nastupa na takmičenju drugačijeg formata. To znači da treća prva i druga grupa Euro-afričke zone se igraju u grupnoj fazi. Nadamo se da mogu proći dalje. Imamo standardan tim koji se kreće između prve, druge i treće grupe. Realno je da njihov rad donese veći nivo i mečeve protiv boljih ekipa – rekao je Hadžimešić.



Ističe da djevojke imaju talenat, tako da rezultati ovise samo o kvalitetnom radu, a vjeruje da će u juniorskoj konkurenciji bh. teniserke ostvariti bolje rezultate od tenisera.





(FENA)