Novak Đoković se sprema u Marbelji za sezonu na šljaci, a kao podrška je u Španiju stigao i čovjek koji ga je izveo na put najvećih uspjeha - Marjan Vajda.

Još uvijek nije poznato da li je slovački trener došao samo privremeno ili će ostati uz srpskog tenisera sa kojim je sarađivao sve do prošle godine.



Vajda je pratio Đokovića još od kada je Srbin počeo da se probija među najbolje tenisere na svijetu.



Novak je krajem 2013. godine angažovao Borisa Bekera, Vajda se od tada povremeno pojavljivao na turnirima sve dok Srbin nije prošle godine raspustio čitav svoj tim.



Došao je Andre Agassi, krajem prošle godine i Radek Šćepanek, ali ni ta saradnja nije potrajala. Đoković je od nedavnog odlaska Agassija i Šćepaneka do sada trenirao sam.



Srpski igrač bi trebalo da zaigra na turniru u Monte Karlu od 15. do 22. aprila.

