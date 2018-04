Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nije uspio slaviti i u svom drugom meču u Davis Cup duelu protiv Slovačke u Bratislavi. Bolji od našeg tenisera bio je Martin Kližan rezultatom 2:0 (6:3 i 7:6).

Damir Džumhur / 24sata.info

Prvi set sjajno otvara Džumhur i pravi odmah brejk, te dolazi do vodstva od 2:0. No, odmah se Kližan vraća, pravi ri-brejk i dolazi do psihološke prednosti koju je iskoristio u nastavku prvog dijela igre. Napravio je još jedan brejk i osvojio prvi set rezultatom 6:3.



U nastavku ponovo slična igra Kližana koji je imao brejk sve do osmog gema, kada se Džumhur vraća i poravnava na 4:4. Po jedan brejk viđen je i u nastavku prvog seta, pa se o pobjedniku drugog dijela igre odlučivalo u taj-brejku. Tu se bolje snašao Kližan i poravnao na 2:2 u ukupnom rezultatu.



Sada sve ovisi o Mirzi Bašiću koji će igrati odlučujući duel protiv Norberta Gombosa.





(SCsport)