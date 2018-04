Dubl par Mirza Bašić – Tomislav Brkić slavio je važnu pobjedu protiv slovačkog tandema Zelenay/Martin rezultatom 2:0, po setovima 6:2 i 6:4.

Foto: 24sata.info

U prvom setu bh. teniseri su bili impresivni i odmah su napravili dva brejka, te došli do vodstva od 4:0. To su do kraja rutinski sačuvali i došli do vodstva u setovima rezultatom 1:0, na kraju je bilo 6:2.



Drugi dio igre protekao je u nešto interesantnijoj igri. Prvi smo napravili brejk u petom gemu, ali se Slovaci vraćaju i odmah prave ri-brejk.



Ipak, pri rezultatu 4:4 pravimo brejk, koji je Bašić bez problema sačuvao i tako su dvojica bh. tenisera donijeli vodstvo u Davis Cupu protiv Slovačke rezultatom 2:1.







(SCsport)