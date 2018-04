Teniska Davis cup reprezentacija Bosne i Hercegovine 6. i 7. aprila u Bratislavi protiv selekcije Slovačke igra meč 2. kola Prve grupe Euro-afričke zone.

Damir Džumhur / 24sata.info

Najbolji bh. teniseri treći dan se pripremaju u glavnom gradu Slovačke. Prvi su doputovali Mirza Bašić i Nerman Fatić, a jučer su se ekipi priključili najbolji bh. igrač Damir Džumhur i kapiten ekipe Tomislav Brkić.



Naši teniseri nastoje svaki trenutak iskoristiti za treninge kako bi se što više navikli na podlogu u NTC Areni Bratislava.



- Došao sam dan kasnije, ali brzo sam se uklopio, treniram i nadamo se da će se teren srediti do petka jer trenutno nije u dobrom stanju, ali izbor podloge je dobar za oba tima. Teško je bila šta prognozirati s obzirom da se i do sada pokazalo da u Davis Cupu ranking nije presudan. Nadamo se da uz podršku navijača koji su najavili dolazak možemo ostvariti pobjedu - rekao je Džumhur.



Kapiten Tomislav Brkić naglašava da je podloga u NTC Areni sporija, ali da ne bi trebalo biti problema.



- U zadnje vrijeme smo igrali na tvrdoj podlozi, no svi smo iskusni i brzo ćemo se adaptirati. Najvažnije je da nema povreda u našem timu, a Slovaci su jaki protivnici, imaju više opcija za singl i dubl mečeve - smatra Brkić.



U mečevima singla BiH ima bolje rangirane igrače, jer Džumhur i Bašić na ATP listi trenutno zauzuimaju 32. i 95. poziciju, dok su najbolji Slovaci Lukas Lacko i Andrej Martin na 107. i 118. mjestu.



Žrijeb parova predviđen je za četvrtak u podne, a domaći tim na raspolaganju ima više igrača.



Kapiten Slovaka Dominik Hrbaty na rapolaganju ima šet igrača, ported Lacka i Martina, za preostala dva mjesta u timu konkurišu Martin Kližan (ATP 130), Jozef Kovalik (ATP 138) i Norbert Gombos (ATP 147), a na treninzima se naknadno pridružio i dubl igrač Igor Zelenay (ATP - 105. igrač u dublu) koji ranije nije bio pozvan zbog povrede.



Žrijeb parova obavit će se 5. aprila.



Prvi mečevi singla igrat će se u petak (6. aprila), s početkom od 16.00 sati, dok će narednog dana program početi od 14.00 sati.



BiH i Slovačka prvi put će se sastati u Davis Cupu. Pobjednička ekipa izborit će nastup u play-offu za ulazak u Svjetsku grupu, a meč će se igrati u septembaru ove godine.





(FENA)