Meč trećeg kola Mastersa u Miamiju između Thanasi Kokkinakisa i Fernanda Verdasca pripao je Špancu, ali je bio izuzetno napet.

Foto: 24sata.info

Verdasco je slavio u taj brejku trećeg seta rezultatom 3:6, 6:4, 7:6 (7-4), da bi u odlučujućem setu došlo do varnica između dvojice tenisera.



Fernando se žalio da jedan od članova Kokkinakisovog tima pravi buku prije svakog servisa, na šta je Thanasi odgovorio da je to njegov otac.



"To mi je otac i naravno da mi smeta to nepoštovanje", rekao je.



Verdasco je potom pokazao na čovjeka koji sjedi na sjedištu lijevo i nosi naočare za sunce, misleći da je neko drugi.



"To je moj je***i otac!", povikao je Australijanac.



Španski igrač se potom izvinio za svoje riječi, ali rekao da mu svakako smeta ponašanje Kokkinakisa starijeg.



Pošto je dobio meč uslijedilo je veoma "hladno" rukovanje na mreži.









(24sata.info)