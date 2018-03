Baš kao i u Indian Velsu, Novak Đoković izgubio je svoj prvi meč u Majamiju – bolji od njega u drugom kolu bio je Benoit Paire sa 6:3, 6:4.

Foto: AFP

Đoković je osvojio prvih šest poena, poveo 1:0 i 0:30, ali je onda Francuz uzvratio serijom od pet poena. Novaka je služio forhend na početku, a onda je i bekhend winnerom poveo 2:1.



Obojicu tenisera servis je služio, pa su poeni uglavnom bili kratki, uz pokoji izuzetak, i tako je bilo do 3:3. Tada se Đoković suočio sa prvim problemima na servis – prvo je Paire drop šotom došao do poena, da bi onda promašio zicer forhendom (0:30). Novak je teško disao, Francuz je ubrzo došao do dvije break lopte i realizovao je drugu pošto je Đoković zakucao laku loptu iz forhenda u mrežu.



Paire je rutinski materijalizovao brejk, a u sljedećem gemu Srbijanac je od 40:0 izgubio pet poena u nizu, jedva je stajao na terenu – 6:3 za Francuza.



Đoković je djelovao kao da jedva stoji na terenu, Paire je to vidio i sasvim je dobro igrao, osvojio prvi gem, a onda došao do 0:40 u sljedećem. Publika je pokušala probuditi srbijanskog tenisera, a on je vezao pet poena i izjednačio na 1:1.



Nije to probudilo Novaka, čiji udarci su bili i dalje veoma slabi. Držao se do 3:2, a onda je Paire došao do dvije uzastopne break lopte i realizovao je već prvu za vodstvo 4:2. Tek u sljedećem gemu Đoković je odigrao tri dobra poena, duplom greškom mu je Paire poklonio prvu brejk loptu na meču, a uslijedio je forhend winner za smanjenje na 4:3. Ipak, ništa nije pomoglo. Francuz je priveo meč kraju i drugi set dobio sa 6:4.







(SCsport)