Pobjednici Roland Garrosa će ove godine dobiti 2,2 miliona eura nagrade, što je, prema riječima direktora turnira Guya Forgeta, povećanje za 100.000 eura.

Cjelokupni nagradni fond ovog Grand Slam turnira je povećan za deset posto i s 36 miliona narastao je na 39,2 miliona eura. Povećan je i iznos nagrade za kvalifikante i one koji ne prođu prvi krug, na 40.000 eura, što je za 5000 eura više nego prošle godine.



Uprkos promjenama, Roland Garros još uvijek ima najmanji nagradni fond u odnosu na druge Grand Slamove. Pobjednik Australian Opena je ove godine dobio 2,5 miliona eura, koliko su prošle godine osvojili i pobjednici Wimbledona Roger Federer i Garbine Muguruza, dok su pobjednici US Opena Rafael Nadal i Sloane Stephens osvojili tri miliona eura svako.



Roland Garros je na rasporedu od 27. maja do 10. juna.







