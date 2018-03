Sjajne vijesti stižu sa Floride. Iako je poražen u završnoj rundi kvalifikacija, Mirza Bašić ipak se našao u glavnom žrijebu Mastersa u Majamiju.

Mirza Bašić / 24sata.info

Podsjećamo, bh. teniser jučer je izgubio meč od Amerikanca Michaela Mmoha (5:7, 6:7), ali je ušao u glavni žrijeb kao prva zamjena, takozvani “lucky loser”.



U 1. kolu će igrati protiv protiv indijskog predstavnika Yukija Bhrambrija, koji zauzima 107. poziciju na ATP ljestvici. On i Mirza su se sastajali samo jednom do sada, to je bilo u Sofiji na kvalifikacijama 2016. godine gdje je Bašić slavio sa 2:0. Meč je zakazan za četvrtak.



Naš drugi predstavnik na ATP Mastersu 1000 u Majamiju, Damir Džumhur, nastupit će u 2. kolu turnira, protiv pobjednika duela Shapovalov – Troicki.







(SCsport)