"Iznenađen sam koliko sam dobro igrao, koliko sam ga pritiskao i uživao sam u tome. Vjerujem da sam ga natjerao do ruba", izjavio je Borna Ćorić nakon poraza 5-7, 6-4, 6-4 od prvog tenisača svijeta Rogera Federera u polufinalu turnira Masters 1000 serije u Indian Wellsu.

Borna Ćorić

Iako je izgubio meč u kojem je imao vodstvo 7-5, 4-2 te još dvaput stvarao 'break' prednosti u trećem setu, 21-godišnji Zagrepčanin neće razočaran napustiti oazu u kalifornijskoj pustinji, gdje je stigao do svog prvog polufinala na turnirima iz Masters 1000 serije.



"Trebam gledati pozitivno na cijeli turnir, ali i na ovaj meč također. Igrao sam odlično, bio sam jako blizu, jedino nisam iskoristio sve prilike", rekao je Ćorić.



Pohvale na Bornin račun stigle su i od Rogera Federera, koji je svoj pobjednički niz u 2018. godini dogurao do brojke 17, a za obranu naslova u Indian Wellsu morat će se pomučiti protiv Juana Martina del Potra protiv kojeg ima 18 pobjeda, ali i 6 poraza.



"Odigrao je odličan turnir, pobijedio lakoćom neke sjajne igrače u ranoj fazi što mu je podiglo razinu samopouzdanja. Potom je pobijedio i u nekim tijesnim mečevima, osim ovog u polufinalu. No, to je u redu. Mislim da mnogo toga može izvući iz ovog meča i iz cijelog tjedna te gledati prema budućnosti", pohvalio je Federer svog polufinalnog suparnika.



U pohvalama nije zaostajao ni Ćorić, koji je još jednom osjetio kako je igrati protiv Federera.



“Sve je teško. Nikad ne znaš što možeš očekivati. Ne znaš što će sljedeće odigrati, s kakvom rotacijom, pod kakvim kutem. To je potpuno druga razina. Zato mislim da sam stvarno dobro odigrao. Bio sam agresivan, gurao ga do limita, ali na kraju je on bio bolji igrač", zaključio je Ćorić koji će na sljedeći turnir Masters 1000 serije u Miami doći s ovogodišnjim učinkom 11-4, prenosi Hina.



Iz Indian Wellsa odlazi bogatiji za 327.965 dolara i 360 bodova, što će mu donijeti uspon do 36. mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici. S pobjedom nad Federerom došao bi do novog najboljeg renkinga u karijeri, a ovako mu se približio i ostao od njega četiri mjesta.



