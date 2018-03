Novak Djoković nije uspio pobijediti igrača van top 100, Taro Daniela. Djoković je dominirao na početku meča, u prva četiri gema tri su otišla u njegovu korist i to sva tri bez izgubljenih poena. Izgledalo je kao da Nole nije ni pauzirao, ali onda je uslijedio veliki pad.

Novak Đoković / 24sata.info

Nole je izgubio prvi set iako je vodio sa 5:2, a imao je i set loptu kod rezultata 5:3. Tie-break je na kraju otišao u korist Daniela. U drugom setu Novak nije briljirao, ali ni Taro Daniel nije pokazao ništa, pa je Novak osvojio taj set sa 6:4. U odlučujući set Novak je ušao kao veliki favorit nakon drugog seta, kakva god Novakova igra bila. Ali treći set donosi potop Djokovića, Taro Daniel je osvojio set sa čak 6:1 i poslao Novaku poruku da će morati još mnogo da radi ako želi da se vrati na staze stare slave. Novak je u ovom meču napravio preko 60 neprisiljenih grešaka.



Gael Monfils uspio je preokrenuti rezultat protiv Johna Isnera. Prvi set Isner je osvojio u tie-breaku, da bi drugi također izgubio u tie-breaku nakon fantastičnog serviranja obojice tenisera. U trećem setu Isner je kod rezultata 5:4 imao meč loptu na servis Monfilsa, ali je nije iskoristio. Monfils je napravio break odmah u narednom gemu i nakon toga lagano odservirao za pobjedu i prolazak u sljedeće kolo.



David Ferrer lagano je pobijedio senzaciju sa Australian Opena Tennysa Sandgrena i to rezultatom 6:2, 7:6.



U ženskom dijelu turnira Anisimova je pripredila iznenađenje dana pobijedivši Petru Kvitovu. Petra je doslovno razbijena u ovom meču jer je osvojila svega šest gemova protiv 149. teniserke svijeta. Prvi set otišao je u korist Anisimove, dok u drugom Petra nije iskoristila prednost od 3:1, pa je tako Anisimova preokretom uzela i ovaj set sa 6:4.



Karolina Pliskova je za 2 sata i 29 minuta u tri seta pobijedila S. Zhang i to rezultatom 7:5, 5:7, 6:3. Bila je ovo sedma pobjeda Kvitove u isto toliko mečeva protiv Zhang, a interesantno je da treći put u nizu Kvitova do pobjede dolazi tek nakon trećeg seta.



Victoria Azarenka poražena je od Sloane Stephens rezultatom 2:0 i to po setovima 6:1, 7:5. Azarenka je u prvom kolu pobijedila Watson rezultatom 2:0, ali vidjelo se da Azarenka i nije baš na najvišem nivou. To se potvrdilo upravo danas, pa ćemo na povratak stare Azarenke morati sačekati još neko vrijeme. Azarenka je u prvom setu osvojila tek četiri od sedamnaest poena na svoj servis, a to je više nego dovoljan pokazatelj kako je igrala. Drugi set je bio nešto bolji, no ipak nije to bilo dovoljno da Azarenka uradi nešto više, pa Stephens više nego zasluženo ide dalje.



(Sport)