Bosanskohercegovačko-srbijanska dubl kombinacija Damir Džumhur-Filip Krajinović doživjela je poraz od para James Cerretani i Leander Paes rezultatom 2:0, po setovima je bilo 6:4 i 6:2.

Džumhur je u paru sa Krajinovićem stigao do najvećeg uspjeha otkako zajedno igraju dubl mečeve, pošto su stigli do polufinala ATP 500 turnira u Dubaiju. Nakon što su eliminisali prve nositelje u prvom kolu, bh. teniser i Srbijanac nisu uspjeli napraviti još jednu senzaciju i savladati favorizovane isključivo dubl igrače.



Cerretani i Paes su osvojili prvi set rezultatom 6:4, a u tom dijelu igre presudan je bio loš start kada su Džumhur i Krajinović po jednom ispustili svoje servise i dopustili protivnicima prednost od 3:0. Do kraja su vratili jedan brejk, ali do drugog nisu mogli pa je set otišao na konto favorizovanih igrača.



U drugom setu Cerretani i Paes su bili još ubjedljiviji, pa su rezultatom 6:2 okončali posao i plasirali se u finale gdje ih očekuje duel protiv Rojera i Tecaua.

