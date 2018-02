Švicarski teniser Roger Federer kazao je nakon osvajanja ATP 500 turnira u Rotterdamu da je od prvog do posljednjeg meča igrao odlično, ali da je konstantno bio pod pritiskom zbog želje da se vrati na prvo mjesto ATP liste.

Roger Federer / 24sata.info

Trenutno prvi igrač svijeta trebao je plasman u polufinale kako bi prestigao Rafaela Nadala na ATP listi, a nakon pobjede protiv Haasea u četvrtfinalu uspio je savladati Seppija i Dimitrova te osvojiti 97. naslov u karijeri.



"Ovo je bila jedna od onih sedmica koju definitivno nikada neću zaboraviti. Nevjerovatno je da sam uspio osvojiti 97. titulu u karijeri kojom sam se vratio na prvo mjesto ATP liste i to je nešto specijalno", istakao je Federer.



Nakon toga, on je kazao da je zadovoljan prikazanom igrom u Rotterdamu, ali i da je imao veliki pritisak zbog želje da se vrati na prvo mjesto.



"Odigrao sam odlično od prvog do posljednjeg meča, a sve između toga je bila vrlo stresna borba. Pokušavao sam se vratiti na prvo mjesto i morao sam se nositi s očekivanjima. Na kraju, dobro sam podnio pritisak", završio je od ponedjeljka prvi igrač svijeta.



Federer trenutno ima 345 poena više od drugoplasiranog Rafaela Nadala, a ubrzo bi trebao donijeti odluku da li će igrati na turniru u Dubaiju koji počinje 26. februara.







(Klix.ba)