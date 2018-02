Švicarski teniser Roger Federer porazio je Nijemca Philippa Kohlschreibera u 2. kolu ATP turnira u holandskom Rotterdamu rezultatom 2:0 u setovima (7:6, 7:5).

Roger Federer / 24sata.info

Prvi set protekao je u odličnoj igri oba tenisera u trenucima kada su imali svoj servis, a do tie-breaka tek je Kohlschreiber imao jednu priliku da napravi break u 12. gemu, ali nije iskoristio tu priliku.



Pobjednik prvog seta odlučen je nakon tie-breaka, a tu je bolji bio Švicarac koji je rezultatom 10:8 stigao do vodstva od 1:0 u setovima.



Slična igra viđena je i u drugom setu, a ključni je bio 11. gemu kada pri rezultatu 5:5 Federer pravi prvi break na meču i dolazi do vodstva od 6:5, da bi u sljedećem gemu sigurnim servisom stigao do pobjede i plasmana u četvrtfinale.



Federer će u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Rotterdamu igrati protiv boljeg iz duela Hasse-Griekspoor.



(Klix.ba)