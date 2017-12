Nadamo se da će biti još boljih, ali će 2017. godinu Damir Džumhur definitivno pamtiti do kraja života. Najbolji bh. teniser zablistao je punim sjajem i definitivno pokazao da je igrač koji ima kvalitet da bude u svjetskom vrhu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Nema straha



Dokazao je to svima, ali što je najvažnije, dokazao je to sebi. Samopouzdanje kojim je zračio u posljednjih nekoliko mjeseci sezone, nagovijestilo je da za Damira više nema prepreka niti straha od bilo kojeg protivnika.



Godinu je završio na 30. poziciji, osvojio je prvi, a onda i drugi turnir u karijeri, oba u Rusiji - u Moskvi i Sankt Peterburgu.



- Šta reći nakon ovakve sezone osim da je bila fenomenalna. Ljudi iz mog tima vjerovali su u mene, možda je problem bio što ja nisam. Kada sam stekao samopouzdanje, sve se otvorilo.



Ovo je definitivno najbolja sezona u mojoj karijeri, ali želim da već naredna bude još bolja - poručio je 25-godišnji Džumhur nakon sezone na kojoj bi mu pozavidjele i najveće zvijezde ovog sporta.



Damirova priča posebna je, jer je počela u ratnom Sarajevu, kada ga je majka Žaneta rodila dok su oko nje sijevale granate i snajperi. Bio je prisljen na borbu od svog prvog daha na ovom svijetu, a kada je tu nezaustavljivu energiju prenio na teniske terene, počeli su padati protivnici s druge strane mreže.



Otac Nerfid upoznao ga je s reketom od četvrte godine i usadio mu vjeru da može prijeći sve prepreke ako bude uporan i hrabar. Milioni sati treninga, milioni udarenih loptica, pretrčanih kilometara, žuljeva, slomljenih reketa, španova...



Put do vrhunskog tenisera ne da je trnovit nego je doslovno krvav, posebno ako u tu avanturu krećete iz Bosne i Hercegovine, gdje su talentirani dječaci prepušteni samo sebi i svojim porodicama.



Nakon nešto lošijeg starta sezone, prvi bljesak Džumhur je imao na ATP turniru u Dubaiju, gdje je u 1. kolu izbacio trećeg igrača svijeta Stana Vavrinku (Wawrinka). U četvrtfinalu je poražen od Robina Hasea (Haase).



Iako je važio za tenisera kojem odgovara zemljana podloga, najslabije rezultate imao je na njoj, a blistao je na tvrdoj podlozi.



U avgustu je stigao do polufinala ATP 250 turnira u Los Kabosu (Meksiko) i finala Vinston-Salema (SAD).



Izvrsnu formu nastavio je i na US Openu, gdje je prvi put u karijeri prošao do trećeg kola, gdje ga je zaustavio talentirani Andrej Rubljov.



Nakon toga je uslijedio Damirov pohod na Rusiju. U Sankt Peterburgu osvojio je svoj prvi ATP trofej, vrativši se u finalu nakon izgubljenog seta protiv Fabija Fonjinija (Fognini). U oktobru je osvojio i Kremlin kup u Moskvi, gdje je dobio Ričardasa Berankisa (Ricardas).



Zanimljivo je da se u Moskvi prvi put igralo jedno finale ATP turnira u kojem su na suprotnim stranama bila dvojica bh. tenisera. Džumhur je savladao Mirzu Bašića sa 6:0, 7:6.



Novi ciljevi



Sezonu je okončao krajem oktobra na velikom ATP 500 turniru u Beču, gdje je, nakon velike borbe i tri seta, poražen u 2. kolu od Žo-Vilfrida Conge (Jo-Wilfried Tsonga). Zbog lakše povrede, odlučio je da propusti preostale turnire, oporavi se, odmori i pripremi za narednu sezonu, gdje ima ambiciju da ode korak dalje.



Kako je na prva dva gren slem turnira Australian Openu i Rolan Garosu ispadao u prvom kolu, u novoj sezoni imat će priliku da napreduje. Ako mu se žrijeb otvori u Melburnu, već u januaru možemo očekivati novi ranking karijere.



Poznavajući Damira, samo nebo je limit, njegovo samopouzdanje doseglo je vrhunac i ne postoji više teniser koji sa sigurnošću prije meča može upisati pobjedu protiv njega.



Nosilac u Australiji



Prvi put u historiji našeg tenisa jedan bh. igrač bit će nosilac na gren slem turniru, Džumhur će biti među 32 nosioca na Australian Openu.



Inače, turnir u Melburnu bit će i prvi gren slem na kojem će se naći četiri bh. igrača. Osim Damira, koji je u glavnom žrijebu, u kvalifikacijama će nastupiti i Mirza Bašić, Aldin Šetkić i Tomislav Brkić.



Bozoljac novi trener



Za novu sezonu, Damir je ojačao svoj stručni štab. Pored njegovog oca Nene, trener će mu biti i nekadašnji reprezentativac Srbije Ilija Bozoljac.



S Bozoljcem se i privatno druži, a kako je on nedavno prestao igrati tenis, ravnopravan mu je sparing partner.



Kondicioni trener Strahinja Tomović, koji ima velike zasluge za izvrsnu fizičku spremu Džumhura i sezonu bez povreda, i dalje će ostati u štabu našeg najboljeg tenisera.



(Avaz)