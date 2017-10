Roger Federer je rutinski savladao Richarda Gasqueta rezultatom 2:0 u setovima i plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju.

U prvom setu oba tenisera su držali svoje servise do 11. gema kada je Federer iskoristio prvu od dvije break-lopte i potom u idućem gemu rutinski osvojio prvi set rezultatom 7:5.



Federer je odlično otvorio i drugi set, napravio break za 1:0, ali je Gasquet odmah uzvratio re-breakom i izjednačio na 1:1.



No, u sedmom gemu Francuzu je ponovo popustila koncentracija, te je Federer to iskoristio i poveo sa 4:3, a potom rutinski priveo drugi set kraju za konačnih 7:5, 6:4.



Švicarac će u polufinalu igrati protiv Juana Martina Del Potra, dok drugi polufinalni par čine Marin Čilić i Rafael Nadal.





