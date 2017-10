Prvi put u Šangaju, a treći put u karijeri na turnirima Masters 1000 serije najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić probio se do polufinala, nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju svladao 25. igrača svijeta, Španjolca Alberta Ramos-Vinolasa 6:3, 6:4 za 81 minutu igre.

Marin Čilić / 24sata.info

Bila je to četvrta Marinova pobjeda nad ljevorukim Španjolcem u njihovu šestom međusobnom dvoboju, kojom je uzvratio Ramos-Vinolasu za ovogodišnji četvrtfinalni poraz na turniru u Monte Carlu, kao i na turniru u Šangaju prije šest godina. Osim što ga je ta pobjeda prvi put u ovoj sezoni dovela do polufinala na turnirima iz Masters 1000 serije, ona će Marinu donijeti i najbolji plasman na pojedinačnoj ATP ljestvici u karijeri, na kojoj će u ponedjeljak biti četvrti tenisač svijeta, prenosi Hina.



Marinu je za osvajanje prvog seta ovog četvrtfinalnog dvoboja bila dovoljna jedna break-lopta koju je iskoristio u šestom gemu. No, prije toga je bio na iskušenjima u prva tri gema kada je bio na početnom udarcu. U svakom od njih Ramos-Vinolas imao je jednu priliku za break, ali se Čilić odličnim potezima izvukao iz svih problematičnih situacija.



U drugom setu je Čilić propustio prvih šest prilika za break, da bi sedmu pretvorio u vodstvo 3-2. Međutim, u sljedećem gemu Španjolac je iskoristio nekoliko Čilićevih pogrešaka i jedinu break loptu u drugom setu pretvorio u izjednačenje na 3:3. No, našeg tenisača takav rasplet nije pokolebao pa je već u sljedećem gemu došao do 0-40 i iskoristio drugu priliku za novi break. Ovoga puta Marin nije dao Ramos-Vinolasu priliku za povratak. Kad je servirao za pobjedu, učinio je to vrlo autoritativno i bez izgubljenog poena osvojio gem za konačnih 6:3, 6:4.



Čilić će u subotnjem polufinalu, svom prvom na šangajskom Mastersu, za suparnika imati boljeg iz dvoboja prvog tenisača svijeta Rafaela Nadala i Bugarina Grigora Dimitrova. Marin protiv Nadala ima jednu pobjedu iz pet dvoboja, ostvarenu 2009. godine u polufinalu turnira u Pekingu, dok protiv Dimitrova vodi 3-1. Posljednju pobjedu nad bugarskim tenisačem ostvario je prošle godine u polufinalu turnira u Cincinnatiju, gdje je osvojio svoj jedini naslov na turnirima iz Masters 1000 serije.



(24sata.info)