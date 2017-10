Odbor Grand Slam turnira kaznio je najboljeg talijanskog tenisača Fabija Fogninija s 96.000 američkih dolara kazne i zabranom nastupa na dva Grand Slam natjecanja od kojih jedan mora biti US Open, zbog ispada i vrijeđanja sutkinje na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni, objavio je ITF u srijedu.

Fabio Fognini / 24sata.info

Fognini je za spomenuti incident već platio novčanu kaznu od 24.000 dolara tijekom US Opena i bio mu je zabranjen daljnji nastup u New Yorku, a izrečena dodatna kazna je djelomično uvjetnog karaktera.



Naime, ne bude li Fognini u sljedeće dvije godine na Grand Slam turnirima napravio ponovno neki incident, novčana kazna će mu biti smanjena na 48.000 dolara, a neće izgubiti ni pravo nastupa na dva od četiri najveća turnira u spomenutom razdoblju.



U ITF-ovom priopćenju stoji da je Fognini prihvatio ovu odluku i da se na nju neće žaliti te da je izrazio žaljenje zbog svog neprikladnog ponašanja. Talijan je također izrazio uvjerenje kako će ispuniti sve zahtjeve da mu ne bude aktivirana puna financijska kazna i suspenzija s dva Grand Slam turnira.



Kao je to uobičajeno, sav novac koji je prikupljen zbog kršenja pravilnika o ponašanju na Grand Slam turnirima bit će uplaćen u Razvojni Grand Slam fond, prenosi Hina.





(FENA)