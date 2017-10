Britanski 27-godišnji tenisač Daniel Evans kažnjen je jednogodišnjom zabranom nastupa, zbog pozitivnog dopinškog nalaza, dok je 28-godišnji Bugarin Dimitar Kutrovski suspendiran na dvije godine, objavila je u utorak Međunarodna teniska federacija (ITF).

Daniel Evans / 24sata.info

Kod britanskog Davis Cup reprezentativca Daniela Evansa je 24. travnja, tijekom nastupa na ATP turniru u Barceloni, u uzorku urina pronađen kokain. Evans je u lipnju optužen za prekršaj prema anti-dopinškom pravilniku, a odmah je priznao krivnju te dao zadovoljavajuće objašnjenje kako se kokain našao u njegovom tijelu.



Evansu je to bio prvi prekršaj pa je kažnjen jednogodišnjom zabranom nastupa, koja se računa od trenutka kad je uzorak uzet. Evansu će biti oduzeti svi bodovi i novčane nagrade koje je zaradio u razdoblju od 24. travnja do 26. lipnja, kad je privremeno suspendiran, a ponovno će imati pravo zaigrati 24. travnja 2018.



Evans je u trenutku kad je pao na doping kontroli bio 43. tenisač svijeta, a najbolji renking mu je bilo 41. mjesto iz ožujka ove godine.



Bugarski tenisač Dimitar Kutrovski po drugi je put u karijeri prekršio anti-dopinški pravilnik 28. rujna 2015., kad je dao uzorak urina pozitivan na D-metamfetamin. Kako je Kutrovskom to bio drugi prijestup, njegova dvogodišnja kazna započela je teći 14. studenog 2015. Odlučili se za povratak na teren, Kutrovski će moći zaigrati 14. studenog ove godine. Kutrovski nikada nije bio bolje plasiran na pojedinačnoj ATP ljestici od 293. mjesta.





(FENA)