Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur, iako je danas zaustavljen u polufinalu ATP turnira u kineskom Shenzhenu, četvrtu sedmicu zaredom bilježi najbolje rankinge u karijeri.

Senad Hadžimešić / 24sata.info

Na novoj ATP listi najbolji igrač u istoriji bh. tenisa od ponedjeljka će biti ranigran na 36. poziciji.



Dvadesetpetogodišnji Sarajlija nakon sjajnih nastupa na ATP turnirima u ruskom Sankt Peterburgu, u kojem je prošle sedmice osvojio prvu titulu, zatim u američkom Winston-Salemu i meksičkom Los Cabosu, na kojim je igrao u finalu i polufinalu, te plasmana u finale na ATP Challengeru u Santo Domingu i u 3. kolu US Opena, u posljednja dva mjeseca napredovao za čak 51 poziciju.



Direktor Teniskog saveza Bosne i Hercegovine Senad Hadžimešić za Fenu je kazao da "Džumhur definitivno igra svoj najbolji tenis u karijeri".



- Nadamo se da tu neće stati. Posložio je neke stvari u igri i jednostavno očekujemo još bolje rezultate. Mislim da će to on uspjeti postići. To svakako jača i našu državnu reprezentaciju, jar naredne godine imamo veliku šansu da prvi put probamo doći do Svjetske grupe Davis Cupa, što se ove godine nije desilo. Pobjedama nad igračima iz top 10, među kojim i protiv najprespektivnijeg igrača na svijetu - Zvereva, Džumhur je pokazao da za njega više nema prepreka u karijeri - kazao je Hadžimešić.



Priliku da dodatno popravi plasman i nastavi s vrhunskim rezultatima Džumhur će, s pozivnicom organizatora, imati već naredne sedmice na turniru iz ATP 500 serije u Pekingu na kojem učestvovati 32 trenutno najbolja igrača svijeta.





(FENA)