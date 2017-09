Damir Džumhur je danas poražen u polufinalu ATP turnira u kineskom Shenzhenu od Aleksandra Dolgopolova rezultatom 2:0 u setovima. Nakon meča Damir je čestitao Ukrajincu na zasluženoj pobjedi.

Damir Džumhur / 24sata.info

"Ovo je bila još jedna odlična sedmica i novo polufinale za mene. Ostvario sam veliku pobjedu nad četvrtim igračem svijeta, a danas umor nije utjecao na mene, Dolgopolov je odigrao odličan meč, skoro bez greške pogotovo u momentima kada sam imao neku šansu na njegove servise. Imao sam nekoliko break lopti u prvom servisu, ali svojom nemogućom igrom mi nije dozvolio da dođem do breaka. Nedostajalo mi je malo sreće danas, ali on je odigrao odlično i zasluženo prošao dalje. Pokušat ću se odmoriti za Peking", rekao je Damir i dodao:



"Dobro je što ću imati dva dana pauze prije meča sa Dimitrovom. Pokušat ću se što više odmoriti. Imao sam mnogo putovanja posljednjih sedmica, ali se nadam da ću biti spreman za Peking. To je veliki turnir i pokušat ću dati sve od sebe da odigram dobro", izjavio je Džumhur.



(Klix.ba)