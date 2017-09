Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur (40. ATP) plasirao u polufinale 731.000 dolara vrijednog turnira iz serije 250 u kineskom Shenzhenu nakon što je danas savladao njemačkog tenisera Alexandera Zvereva (4. ATP) rezultatom 2:0, po setovima 6:4, 7:5.

Arhiv / 24sata.info

Džumhur je ujedno napravio i veliko iznenađenje jer je favorizovani dvadesetogodišnji Nijemac četvrti teniser svijeta i prvi nosilac turnira, koji je samo u ovoj godini osvojio pet ATP titula.



Naš teniser je loše otvorio meč i već na startu izgubio svoj servis. Ipak, brzo se vraća i s dva uzastopna breaka dolazi do vodstva 3:2 u gemovima.



Do kraja seta oba tenisera nisu pravila greške pa je Damir osvojio prvi set rezultatom 6:4.



Prvu grešku u drugom setu napravio je Damir kod rezultata 2:1 za njemačkog tenisera, kada mu je uzeo break.



Ipak, Džumhur se brzo revanširao i izjednačio na 4:4. Kod rezultata 5:4 Nijemac je imao čak tri set lopte, ali niti jednu nije iskoristio. To je Džumhur brzo novim brejkom kaznio i na kraju stigao do zaslužene pobjede.



Džumhur će u polufinalu igrati protiv petog nosioca, Ukrajinca Alexandra Dolgopolova, kojem je danas u četvrtfinalu Izraelac Sela predao meč.

