Najbolji bh. teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira iz serije 250 u St. Petersburgu. Džumhur je u polufinalu s 2:0, po setovima 6:3, 7:5 savladao njemačkog tenisera Jana-Lennarda Struffa.

Damir Džumhur / 24sata.info

Džumhur je prilično lagano došao do vodstva 1:0 u setovima. Do 3:3 se vodila ravnopravna borba, a onda je prvi reket BiH napravio break i poveo sa 4:3. To je očigledno poremetilo Nijemca, koji nije uspio osvojiti čak ni svoj naredni servis, pa je Džumhur slavio sa 6:3.



Drugi set Struff je otvorio mnogo odlučnije i oduzeo prvi servis rivalu, te poveo sa 1:0. Međutim, Džumhur se brzo trznuo i odmah uzvratio istom mjerom, a zatim i sigurno servirao za vodstvo 2:1.



Nastavio je bh. teniser u istom ritmu i na sljedeći rivalov servis, pa je zahvaljujući drugom uzastopnom breaku poveo s velikih 3:1.



Izgledalo je da će Džumhur lako privesti kraju i drugi set u svoju korist, ali je onda uslijedio neshvatljiv pad. Gubi svoj servis bez osvojenog poena i Struff se vraća u život (2:3). U nastavku seta u nekoliko navrata obojica tenisera su imali prilike da naprave break, ali nisu uspijevali sve do 6:5 za Džumhura i servisa Struffa za tie-break. Tada je bh. teniser odigrao sjajan gem i uzeo servis Nijemcu za trijumf rezultatom 2:0 i potvrdu plasmana među 50 najboljih tenisera svijeta.



U finalu Džumhur će se sastati sa boljim iz meča Roberto Bautista-Agut – Fabio Fognini.



(AA)