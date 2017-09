Švicarska teniserka Martina Hingis na Otvorenom prvenstvu SAD u New Yorku osvojila je dvije titule u dublu.

Foto: 24sata.info

Nakon što je slavila u konkurenciji mješovitih dublova s Britancem Jamiejem Murrayjem, Hingis je osvojila drugi trofej na ovogodišnjem US Openu u paru Chan Yung-Jan sa Tajvana.



One su u finalu pobijedile Čehinje Luciju Hradecku i Katarinu Sinijakovu sa 6:3, 6:2.



To je 25. Grand Slam naslov za Hingis. U singlu je osvojila pet titula, 13 u ženskom dublu, a sedam u mješovitom.



Nakon US Opena Hingis je na WTA listi preuzela drugu poziciju u konkurenciji dublova.



(FENA)