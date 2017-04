Holandski teniser Robin Haase, koji je danas savladao Damira Džumhura za pobjedu selekcije Holandije protiv Bosne i Hercegovine za prolazak u play-off za Svjetsku grupu Davis Cupa, kazao je kako je čitav meč bio bolji od najbolje plasiranog bh. tenisera, javlja Anadolu Agency (AA).

Haase je na konferenciji za medije izjavio kako je u trećem setu izgubio koncentraciju, te da je to set u kojem se Džumhur vratio.



"Da sam pobijedio u tri seta, bilo bi to jer sam igrao dobro, servisao sam dobro, igrao sam dobro na mreži. Mislim da sam igrao malo bolje, bolje sam osjećao loptu, ali je i Damir dobro igrao. Na 4:1 u trećem setu sam povrijedio malo članak, ali sam izgubio servis i bilo mi je teško da se koncentrišem. Nisam više imao onu tečnost igre i na kraju sam ipak bio sretan da pobijedim", rekao je Haase.



Haase smatra kako je Džumhur u trećem setu u potpunosti zaslužio da osvoji tie-break.



"Mislim da je u trećem setu bilo do povrede stopala, ali je bilo uredu i čitav set sam dobro igrao. Damir je odigrao bolji tie-break i zaslužio ga je i mislim da je bilo više potrebno biti psihički nego fizički spreman. Bio sam i umoran, igrao sam mnogo, ali sam tako već igrao i ranije. Fizički sam bio dobro, pa čak i u petom setu pored umora sam shvatio da imam još taj set i počeo sam ponovo da igram dobro, iako je Damir pokušao isto", rekao je Haase.



Na pitanje novinara o publici u Zenici, Haase je rekao kako je publika u zeničkoj Areni stvorila odličnu atmosferu, ali se požalio na sudijske odluke.



"Atmosfera u petak, subotu i danas, iako dvorana nije bila puna, je bila dobra. Publika je divna i bodrila je svog igrača kada je trebalo i to je odlično. Ono što mi nije odgovaralo je buka tokom servisa i mislim da sudije trebaju ponovo pročitati pravilnik i bolje shvatiti tenis kako bi bolje mogli raditi svoj posao", rekao je Haase.



Za Džumhura je na kraju rekao kako se radi o opasnom igraču koji "uđe u glavu" protivnika.



"Damir je borac, tjera vas da uradite svaku loptu i najopasniji dio je kad vam uđe u glavu i kad počnem sumnjati gdje da udarim tu loptu. Brz je i zato i jeste odličan igrač i zbog toga je on opasan. Upravo mi je i zbog toga ova pobjeda još važnija", izjavio je Haase.



Holandija je pobjedom od 3:1 u ukupnom poretku nastavila svoj put prema Svjetskoj grupi takmičenja u Davis Cupu. Haase je kratko prokomentarisao da se raduje mečevima među najboljima.



"Ovisi protiv koga ćemo igrati, bili smo zauzeti oko ovog meča i nismo razmišljali o budućnosti. Bit će sigurno teško, u teškoj smo grupi, ali se radujem i uvijek je dobro igrati protiv najboljih u grupi. Volio bih da igramo kući što nismo odavno i da se potrudimo dalje", rekao je Haase.







